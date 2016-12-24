В Мордовии проводится проверка по факту гибели 87-летней женщины в результате пожара

В Ичалковском районе республики сотрудниками Следственного комитета по РМ проводится процессуальная проверка по факту гибели 87-летней пенсионерки при пожаре.

Установлено, что утром 5 мая после тушения пожара в жилом доме в селе Береговые Сыреси Ичалковского района было обнаружено тело хозяйки жилища со следами термического воздействия. В доме женщина проживала одна. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как отмечают в СК по РМ, причиной пожара, по версии следствия, могло стать неосторожное обращение с огнем.