В Мордовии проводится проверка по факту гибели 87-летней женщины в результате пожара

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В Ичалковском районе республики сотрудниками Следственного комитета по РМ проводится процессуальная проверка по факту гибели 87-летней пенсионерки при пожаре.
Установлено, что утром 5 мая после тушения пожара в жилом доме в селе Береговые Сыреси Ичалковского района было обнаружено тело хозяйки жилища со следами термического воздействия. В доме женщина проживала одна. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
Как отмечают в СК по РМ, причиной пожара, по версии следствия, могло стать неосторожное обращение с огнем.
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Лушим педагогом республики признана Юлия Ермакова - учитель русского языка и литературы Рузаевской школы №9
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