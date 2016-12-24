Российское общество «Знание» организовало в Мордовии просветительский марафон, посвященный Дню Весны и Труда

Российское общество «Знание» присоединилось к празднику, организовав более 350 мероприятий по всей стране. В Мордовии просветительский марафон прошел в Инсарском, Лямбирском районах и Саранске и продолжится в Зубово-Полянском районе. Всего в нем приняли участие около 150 школьников и студентов колледжей.

«Первомай — это не просто праздник, а повод задуматься о том, какую роль труд играет в нашей жизни. На мероприятиях, которые были организованы Обществом «Знание», наши лекторы постарались показать, что каждая профессия по-своему важна и нужна, что работа, помимо материального вознаграждения, дает нам чувство удовлетворения, помогает расти и развиваться», — подчеркнул заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Георгий Будный.

Во время просветительского марафона, который организовало в Мордовии Российское общество «Знание» школьники и студенты колледжей узнали об истории праздника, перспективных профессиях и технологиях будущего. Одним из его направлений стала лекция «Со знанием дела: рабочие профессии на рынке труда», которая раскрыла историю Первомая и значение праздника в наши дни. Дополнительно, обучающиеся посмотрели фильм «Россия XXI век. Промышленность». Из видео ребята смогли узнать, как менялись сферы производства на протяжении 20 лет, связан ли ручной труд с IT-сферой и почему профессии промышленного сектора всегда будут востребованными и высокооплачиваемыми.

Например, в Атемарской школе ребятам рассказали о цифровых технологиях, искусственном интеллекте, современных тенденциях в робототехнике, автомобилестроении, инженерных науках и многом другом. Занятия на тему «Технологии будущего» для учащихся провел лектор Российского общества «Знание», директор Дома научной коллаборации им. Е. М. Дианова МГУ им. Н. Н. Огарёва, Анатолий Брагин.

«На занятиях постарался в интересной, интерактивной форме рассказать школьникам про развитие технологий, привел наиболее интересные, на мой взгляд, примеры применения технологических решений в самых разных отраслях. Успели поговорить о портретах, полученных из ДНК, спрей-одежде, биохолодильниках, современных роботах, городах будущего, технологиях виртуальной реальности, искусственном интеллекте, беспилотных технологиях и многом другом. Важно, чтобы уже в школьные годы ребята начинали интересоваться будущей профессией, техническими новинками, программным обеспечением, которое пригодится им в будущем в учебе и работе. Убежден, что подобные мероприятия способствуют появлению интереса к освоению тех или иных инженерных и IT-направлений», — поделился своим мнением Анатолий Брагин.

В ближайшие дни пройдут еще несколько просветительских мероприятий в образовательных учреждениях республики.

Всего в Приволжском федеральном округе прошло около 100 мероприятий.

1 мая – Праздник Весны и Труда, символизирующий единство народа и борьбу за трудовую и социальную справедливость. Сейчас рабочие профессии становятся все более престижными и актуальными – в 2024 году по решению Президента России Владимира Путина в стране будет запущен новый нацпроект «Кадры», направленный на восполнение дефицита специалистов для устойчивого экономического роста России.