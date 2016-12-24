В Мордовии уроженец Украины подозревается в покушении на террористический акт и государственной измене

Следственным отделом УФСБ России по Республике Мордовия в отношении 50-летнего уроженца Украины возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлено, что после начала проведения СВО на территории Украины злоумышленник пытался вступить в ряды ВСУ, но не прошел медицинскую комиссию.

В 2022 году в составе группы беженцев он был распределен в Республику Мордовия, где получил гражданство РФ. Основываясь на своих идейных соображениях и антироссийских настроениях, мужчина принял решение оказывать помощь ВСУ путем совершения диверсионно-террористических акций на территории России.

Для реализации указанных целей фигурант посредством интернет-мессенджеров установил конфиденциальное сотрудничество с сотрудниками Главного управления разведки Украины и предложил за материальное вознаграждение оказывать им содействие. При попытке выполнения задания по поджогу одного из объектов вооруженных сил РФ на территории Мордовии мужчина был задержан сотрудниками УФСБ. При нем обнаружены самодельно изготовленные зажигательные смеси и телефон с перепиской.

В октябре 2023 года в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт). Ленинским районным судом Саранска ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.