Ozon Tech на «Уроке цифры» расскажет школьникам Мордовии, как работает электронная коммерция изнутри

С 6 по 31 мая на платформе всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» для школьников пройдет урок от Ozon Tech. Он будет посвящен технологиям интернет-торговли.

Занятия составлены из нескольких блоков разного уровня сложности, рассчитанных на школьников младшего, среднего и старшего возраста. Ребятам предстоит узнать, как устроена электронная коммерция изнутри, и изучить ценность профессий, участвующих в создании и поддержке применяемых в ней технологий.

По сюжету урока ученики проводят летние каникулы вместе с персонажем Ozon Tech Гошей в деревне, где с удовольствием пользуются предметами быта, созданными местными производителями, но не могут приобрести привычные для города товары.

Вернувшись домой, герои решают создать собственный маркетплейс, чтобы с помощью технологий дать возможность производителям вдали от города продавать свои товары по всей стране, а жителям деревни — покупать все важные и необходимые вещи.

Благодаря интерактивным тренажерам школьники смогут попробовать себя в роли специалистов ключевых ИТ-направлений: аналитиков, программистов и тестировщиков. Чтобы узнать больше о каждой профессии, ребята проведут свой первый анализ рынка и интересов покупателей, разберутся с основами программирования, а также с высокой нагрузкой на сайт и тестированием нештатных ситуаций.

В конце обучения школьников ждет игра, где им предстоит «запрограммировать» курьера и посоревноваться в создании самого короткого маршрута, чтобы посылки попали к получателям как можно быстрее.

Для учителей эксперты Ozon Tech разработали методические материалы, которые помогут провести урок как с использованием тренажеров, так и в офлайн формате без доступа к интернету, а также адаптировали его для проведения в летних пришкольных лагерях.

«Мы ежедневно пользуемся сервисами доставки и маркетплейсами, и, порой, даже не подозреваем, какая большая и сложная работа аналитиков, программистов, дата-сайентистов, тестировщиков скрывается за этой привычной нам легкостью «в пару кликов». Новый урок, который мы запускаем в партнерстве с Ozon Tech, расскажет школьникам, как работает маркетплейс, как анализируются интересы покупателей и даже как протестировать внештатную ситуацию – тем самым помогая попробовать себя в роли специалистов ключевых ИТ-направлений и взглянуть изнутри на сложный технологический процесс», – отметил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.