В Мордовии стартовал конкурсный отбор на предоставление республиканских грантов некоммерческим организациям

Государственный комитет по делам молодежи Мордовии объявил о проведении конкурсного отбора на предоставление из республиканского бюджета грантов некоммерческим организациям на развитие гражданского общества в 2024 году.



Заявки на участие принимаются в личном кабинете на информационном ресурсе мордовия.гранты.рф. Срок приема: с 9:00 часов 30.04.2024 г. по 20:00 часов 30.05.2024 г.



Право на получение грантов имеют общественные организации, общественные движения, фонды, религиозные организации, общины коренных малочисленных народов России и т.д.



Проекты на конкурс могут быть представлены по следующим направлениям:



1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан

2) защита семьи, поддержка материнства, отцовства и детства

3) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности

4) деятельность в области духовно-нравственного, гражданско-патриотического и военно-патриотического воспитания, подготовки граждан к военной службе

5) деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина

6) укрепление и развитие межнационального, межэтнического и межконфессионального сотрудничества

7) благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества

8) деятельность в области развития научно-технического творчества детей и молодежи

9) охрана окружающей среды и защита животных

10) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению

11) противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма.



Организация вправе подать не более одной заявки по каждому направлению. По итогам одному конкурсанту может быть предоставлен грант на осуществление только одного проекта.



Подробно ознакомиться с порядком отбора здесь. Также можно обратиться в Комитет по делам молодежи по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33/3 каб. 621, e-mail: gosmol@e-mordovia.ru.