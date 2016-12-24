В Мордовии сотрудниками ФСБ задержаны подозреваемые в авто-мошенничестве на 2,4 млн рублей

УФСБ России по Республике Мордовия пресечена противоправная деятельность 46-летнего исполняющего обязанности директора муниципального предприятия и 63-летнего учредителя ООО, причастных к мошенничеству в сфере страхования в крупном размере.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в 2023 году коммерческой организацией был приобретен в лизинг автомобиль марки «HAVAL», который без заключения договорных и страховых отношений был передан для личного пользования родственнику учредителя ООО – 46-летнему и.о директора муниципального предприятия.

В январе текущего года тот на указанном автомобиле попал в ДТП. С целью получения компенсации в размере 2,4 млн рублей, фигуранты, действуя группой лиц по предварительному сговору, предоставили в страховую компанию подложные документы о якобы участии в ДТП владельца фирмы.

На основании собранных УФСБ материалов на парочку комбинаторов возбуждено уголовное дело за покушение на мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

В настоящее время подозреваемые задержаны. Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления.