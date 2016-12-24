В Мордовии действует запрет на использование дронов и других беспилотных летательных аппаратов в личных целях

«Каждая жизнь для нас дорога и важна!»
Служба пожарной охраны отметила 375 лет со дня своего основания
В преддверии майских праздников жителям Мордовии напоминают, что в республике запрещено использовать коптеры, дроны и другие беспилотные летательные аппараты в личных целях. За нарушение правил использования воздушного пространства предусмотрена административная ответственность.
Соответствующий указ Глава Мордовии Артём Здунов подписал 10 ноября 2022 года. Ознакомиться с документом можно по ссылке https://clck.ru/33EviB.
Также следует сообщать обо всех подозрительных людях или предметах по номерам:
- Единый номер вызова экстренных оперативных служб: 112
- Дежурная часть МВД по РМ: 8 (8342) 47 77 71 или 102
- Центр управления в кризисных ситуациях: 8 (8342) 28 31 31 или 101
- Дежурная часть УФСБ России по РМ: 8 (8342) 28 28 28
- Оперативный дежурный Управления Росгвардии по РМ: 8 (8342) 47 85 30.
Поделиться в соц. сетях:
Служба пожарной охраны отметила 375 лет со дня своего основания
Лушим педагогом республики признана Юлия Ермакова - учитель русского языка и литературы Рузаевской школы №9
Артём Здунов посетил персональную юбилейную выставку Людмилы Нарбековой
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с представителями национально-культурных организаций и средств массовой информации республики
В Москве состоялась премьера документально-игрового фильма
Артём Здунов приянл участие в открытии Всероссийских соревнований МЧС России
Глава Мордовии Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником работников службы скорой медицинской помощи