Дело по переселенцам из аварийного жилья в Рузаевке вновь оказалось на контроле у главы Следственного комитета России

Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу в связи с обращением о непринятии мер к расселению аварийного дома в городе Рузаевке Республики Мордовия. Об этом говорится в материале информационного центра СК России.

Как сообщается, в комментариях в аккаунте приемной Председателя СК России «ВКонтакте» вновь поступило обращение по вопросу нарушения прав жителей многоквартирного дома в городе Рузаевке. В здании, признанном в текущем году аварийным и подлежащим расселению, длительное время вынуждены проживать многодетная семья, инвалиды и пенсионеры.

В строении частично отсутствует водоснабжение, канализационная система повреждена, температурный режим не соответствует норме, в помещениях присутствует сырость и плесень, в связи с чем дети испытывают проблемы со здоровьем. Отмечается, что многодетная мать приобрела там квартиру по жилищному сертификату, из-за чего в настоящее время ей отказывают в улучшении жилищных условий.

Ранее ситуация получила распространение в социальной сети.

В СУ СК России по Республике Мордовии расследуется уголовное дело.

Председатель Следственного комитета РФ поручил и.о. руководителя СУ СК России по Республике Мордовии Александру Завойских представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, а также о причинах допущенной по нему волокиты.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.