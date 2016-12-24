В Саранске 51-летний насильник получил срок за сексуальное нападение на девушку в ее квартире

В столице Мордовии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 51-летнего обвиняемого за незаконное проникновение в жилище и половое преступление. По информации Ленинского суда Саранска, на скамье подсудимых оказался ранее судимый некто Чавдаев.

В ходе расследования было установлено, что около двух часов ночи 22 августа прошлого года Чавдаев заприметил на ул. Ульянова в Саранске проходящую мимо него незнакомую девушку. Он последовал за ней к дому и проследил в какую квартиру та зашла.

Через некоторое время Чавдаев постучался в дверь квартиры. Когда входная дверь приоткрылась, он вломился в жилище. Криминальный визитер сразу приступил к делу -толкнул девушку в сторону спальной комнаты, а когда та попыталась вырваться, схватил ее за волосы и несколько раз ударил кулаком по лицу.

Угрозами Чавдаев заставил жертву раздеться и лечь на кровать, после чего «совершил в отношении нее иные действия сексуального характера».

В ходе судебного разбирательства Чавдаев виновным себя не признал. Но это не повлияло на исход дела.

Поскольку преступления были им совершены в период отбывания условного приговора, суд окончательно назначил насильнику наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в колонии особого режима.

В счет компенсации морального вреда, причиненного преступлением, суд взыскал с осужденного в пользу потерпевшей 200 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.