Сергей Лапин представил руководителям органов власти и правоохраны нового прокурора Краснослободского района

Прокурор республики Сергей Лапин 17 апреля 2024 года с рабочей поездкой посетил Краснослободский район. Там он представил руководителям органов власти и правоохраны нового прокурора района Олега Ионкина.

Олег Евгеньевич Ионкин родился в 1985 году в Саранске. В 2007 году окончил Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева по специальности «юриспруденция».

До службы в органах прокуратуры работал следователем Ковылкинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по РМ.

В органах прокуратуры служит с 2008 года. Состоял в должностях помощника Рузаевского межрайонного прокурора, заместителя прокурора Атяшевского района. До назначения прокурором Краснослободского района с 2020 года возглавлял прокуратуру Атяшевского района.

Также сообщается, что в прокуратуре Краснослободского района под председательством главы надзорного ведомства региона состоялось выездное заседание межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия коррупции.

В работе заседания приняли участие руководители правоохранительных ведомств, прокуроры и начальники отделов полиции ряда районов республики.

Сергей Лапин отметил, что борьба с преступностью коррупционной направленности остается одним из важных участков работы всего правоохранительного блока республики. Критике со стороны руководителя региональной прокуратуры подвергнута деятельность правоохранительных органов тех районов, где отсутствуют либо существенно снижены результаты работы по выявлению преступлений коррупционной направленности, их работа поставлена на контроль.