Двое парней из Саранска пытались выехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне киевского режима

Сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия задержаны двое 19-летних жителей региона, планировавших выехать на Украину транзитом через территорию третьей страны для участия в боевых действиях против вооруженных сил Российской Федерации.

Установлено, что жители города Саранска для вступления в ряды украинского военизированного объединения, признанного террористическим на территории РФ, инициативно установили контакт с его представителем. По заданию «куратора» они осуществили фото и видеосъемку стратегических объектов г. Саранска для потенциальных террористических устремлений.

Следственным отделом УФСБ в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Ленинским районным судом г. Саранска им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и дополнительных оперативно-розыскных мероприятий по вскрытию и документированию механизма осуществления преступной деятельности фигурантов.