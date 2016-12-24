Игорь Комаров и Александр Куренков вылетели в Орск для оценки обстановки и встречи с жителями

12 апреля 2024 года Министр МЧС России Александр Куренков и полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров прибыли в Орск Оренбургской области, где осмотрели наиболее пострадавшие районы города, встретились с инициативной группой граждан и оценили восстановительные работы.

«В городе проводится комплекс инженерных мероприятий для скорейшего освобождения от воды подтопленных территорий», - отметил глава МЧС России Александр Куренков.

Ситуацию в Оренбуржье прокомментировал полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров: «Общественно-политическая обстановка в регионе в целом стабильная, контролируемая. В зонах подтопления для пострадавших организована необходимая помощь: осуществляется подвоз питьевой воды и воды для бытовых нужд, ведётся работа по восстановлению подачи электричества. Органы власти оказывают материальную и финансовую помощь пострадавшим, поступило уже более 150 тыс. заявлений на получение выплат. За эпидемиологической ситуацией следят медики».

В настоящее время в регионах Приволжского федерального округа идёт сбор гуманитарной помощи пострадавшим, открыты пункты приёма продовольствия. Жители ПФО перечисляют денежные средства для пострадавших от паводка, в том числе сотрудники аппарата полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе.

«Хочется поблагодарить всех тех, кто не остаётся в стороне и помогает. Регионы нашего округа ежедневно доставляют в Оренбуржье гуманитарную помощь, в том числе воду – привезено порядка 200 тонн воды, и она продолжает поступать. Наши жители и бизнес также оказывают финансовую помощь», – сказал Игорь Комаров.

Как отметили в МЧС, ситуация с паводком в области находится на постоянном контроле. В настоящее время промытый ранее участок дамбы отсыпан, вода из реки Урал не поступает в жилые районы. Реагирование сил и средств служб РСЧС осуществляется в соответствии со складывающейся обстановкой.

Напомним, 5 апреля 2024 года в Орске Оренбургской области произошёл прорыв земляной насыпной дамбы, в результате чего затопило дома и приусадебные участки, жители были эвакуированы. В регионе действует ЧС федерального характера.