На соревнованиях по пожарно-спасательному спорту в общем командном зачете победу одержала команда Республики Татарстан

Подведены результаты Всероссийских соревнований по пожарно-спасательному спорту на Кубок Главы Мордовии.

В общем командном зачете победу одержала команда Республики Татарстан, II место досталось спортсменам Ульяновской области, бронзовыми призерами стали нижегородцы.

По традиции победители и призеры отмечены дипломами и награждены медалями, кубками и ценными подарками.

«Благодарю всех спортсменов за замечательный спортивный праздник, за волю к победе и мастерство!», - подвел итоги начальник Главного управления МЧС России по Республике Мордовия Сергей Репин.