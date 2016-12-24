На соревнованиях по пожарно-спасательному спорту в общем командном зачете победу одержала команда Республики Татарстан

«Пожарно-спасательный спорт идет из жизни»
Артём Здунов приянл участие в открытии Всероссийских соревнований МЧС России
Подведены результаты Всероссийских соревнований по пожарно-спасательному спорту на Кубок Главы Мордовии.
В общем командном зачете победу одержала команда Республики Татарстан, II место досталось спортсменам Ульяновской области, бронзовыми призерами стали нижегородцы.
По традиции победители и призеры отмечены дипломами и награждены медалями, кубками и ценными подарками.
«Благодарю всех спортсменов за замечательный спортивный праздник, за волю к победе и мастерство!», - подвел итоги начальник Главного управления МЧС России по Республике Мордовия Сергей Репин.
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Артём Здунов приянл участие в открытии Всероссийских соревнований МЧС России
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