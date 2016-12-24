В Мордовии 44-летняя предпринимательница отправится в колонию за махинацию с сельскими выплатами

В Ковылкинском районе суд вынес обвинительный приговор 44-летней индивидуальной предпринимательнице из Московской области за мошенничество при получении выплат.

Следователями УФСБ по РМ было установлено, что для создания видимости работы в сельской местности женщина заключила фиктивный трудовой договор с одним из предприятий Ковылкинского района. Это позволило ей претендовать на получение социальной выплаты в рамках федеральной целевой программы. Вместе с тем, дамочка на тот момент времени официально работала на территории города Воскресенск Московской области.

Предоставив подтверждающие документы, предпринимательница получила субсидию на строительство жилья в сельской местности в размере 1 миллион 128 тысяч рублей и приобрела на всю сумму социальной выплаты строительные материалы для постройки жилого дома в Ковылкинском районе. Таким образом бюджету РФ был причинен ущерб в особо крупном размере.

Суд приговорил обвиняемую к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей и возмещением причиненного ущерба бюджету в полном объеме.