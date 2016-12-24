В Мордовии более полутора тысяч жильцов аварийных домов в прошлом году справили новоселье

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Благодаря региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» более 1 тысячи 600 жителей Мордовии в 2023 году отпраздновали новоселье. Их переселили из аварийного жилищного фонда.
На эти цели было потрачено 1,6 млрд руб. Приоритетным способом переселения граждан стало приобретение готовых помещений у застройщиков. Также жилье предоставлялось из свободного жилищного фонда. Некоторым собственникам выплачивалась выкупная стоимость за изымаемое помещение.
Кроме того, для переселенцев из аварийного жилья в республике построили и ввели в эксплуатацию 2 многоквартирных дома - в г. Рузаевке на ул. К. Маркса и в г. Инсаре на ул. Советской.
Следует отметить, что за 5 лет из аварийного жилья в Мордовии расселили почти 5 тысяч человек. Взятые на себя республикой обязательства по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г., выполнены в полном объеме.
С 2025 года планируется реализация мероприятий по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу с 1 января 2017 г. по 1 января 2022 г.
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