В Мордовии в пунктах временного размещения остаются 12 человек, чьи дома оказались в зоне паводка

«Степан Эрьзя. Долгий путь домой»
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В республике по данным на понедельник оставались подтопленными около 300 приусадебных участков в Саранске и трех районах.
По информации МЧС по РМ, за сутки в республике от воды освободилось:
- 9 жилых домов
- 3 участка автомобильной дороги
- 4 низководных моста
- 70 приусадебных участков.
В Главном управлении ведомства развернут оперативный штаб для контроля за паводковой обстановкой. Для обеспечения жизнедеятельности населения организована работа шести лодочных переправ.
В развернутых пунктах временного размещения на данный момент остаются 12 человек.
По данным МЧС по РМ, на 5 апреля в республике было затоплено 13 жилых домов и 527 приусадебных участков, 14 низководных мостов и 5 участков автодорог.
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В Москве состоялась премьера документально-игрового фильма
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