В Мордовии в пунктах временного размещения остаются 12 человек, чьи дома оказались в зоне паводка

В республике по данным на понедельник оставались подтопленными около 300 приусадебных участков в Саранске и трех районах.

По информации МЧС по РМ, за сутки в республике от воды освободилось:

- 9 жилых домов

- 3 участка автомобильной дороги

- 4 низководных моста

- 70 приусадебных участков.

В Главном управлении ведомства развернут оперативный штаб для контроля за паводковой обстановкой. Для обеспечения жизнедеятельности населения организована работа шести лодочных переправ.

В развернутых пунктах временного размещения на данный момент остаются 12 человек.

По данным МЧС по РМ, на 5 апреля в республике было затоплено 13 жилых домов и 527 приусадебных участков, 14 низководных мостов и 5 участков автодорог.