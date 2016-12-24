В Мордовии увеличили «мощность» льготы по транспортному налогу для многодетных семей и социально уязвимых категорий граждан

«Степан Эрьзя. Долгий путь домой»
В Москве состоялась премьера документально-игрового фильма
На сессии Госсобрания Мордовии единогласно приняты изменения в республиканский закон «О транспортном налоге» в отношении многодетных семей и семей, воспитывающих ребенка-инвалида. Мощность транспортного средства, на который предоставляется льгота по транспортному налогу одному из родителей в таких семьях, увеличивается до 200 л.с.
Также сохраняется право на получение льготы по транспортному налогу для членов семей погибших участников специальной военной операции.
Поделиться в соц. сетях:
В Москве состоялась премьера документально-игрового фильма
Артём Здунов – об итогах выборов Президента России
В Саранске прошел праздничный концерт, посвященный 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией
Артём Здунов вручил награды работникам культуры Мордовии
Артём Здунов принял участие в сессии совета депутатов Саранска