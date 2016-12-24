Артём Здунов поручил своевременно информировать жителей республики о проводимых дорожных работах

На субботнем оперативном совещании под председательством Главы Мордовии руководитель регионального ЦУРа Андрей Барашихин доложил, что наиболее актуальными темами обращений граждан через соцсети остается состояние дорог и подтопление территорий, связанное с паводком в районах и городах республики.

Артём Здунов подчеркнул, что муниципальным образованиям республики необходимо оперативно доводить до населения информацию о сроках и видах работ, которые запланированы или уже проводятся по ремонту дорожного полотна.

Первый заместитель главы Саранска – директор Департамента городского хозяйства Илья Соколов сообщил, что ямочный ремонт в столице Мордовии уже ведется, до майских праздников планируется завершить основной объем работ, в том числе в центральной части города.