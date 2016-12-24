«Газпром газораспределение Саранск» и Главное управление МЧС России по РМ подписали соглашение о сотрудничестве

5 апреля в Саранске подписано соглашение о взаимодействии между «Газпром газораспределение Саранск» и Главным управлением МЧС России по Республике Мордовия.

В церемонии подписания приняли участие генеральный директор «Газпром газораспределение Саранск» Владислав Портнов и начальник ГУ МЧС России по Республике Мордовия Сергей Репин.

Соглашение предусматривает дальнейшую совместную информационно-профилактическую работу с населением. Сотрудники МЧС и специалисты газовой компании будут проводить мероприятия по разъяснению гражданам правил безопасности в быту, в том числе безопасному использованию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и ВКГО).

«Взаимоотношения между нашей газораспределительной организацией и МЧС всегда складываются конструктивно. Уверен, что это соглашение позволит работать еще более эффективно и принесет пользу не только нашим службам, но, в первую очередь, жителям республики», – отметил Владислав Портнов.