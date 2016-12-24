Заместитель начальника Главного управления МЧС России по РМ ответил на вопросы о весеннем паводке

5 апреля в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте о паводковой ситуации в Мордовии рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по РМ Юрий Белоуско.

«По состоянию на 10 утра сегодняшнего дня на территории республики подтоплено 59 жилых домов, 688 приусадебных участков, 7 участков автомобильных дорог, 14 низководных мостов. В населенных пунктах, которые полностью отрезаны водой, развернуты 4 лодочные переправы. Местные жители могут ими воспользоваться, чтобы купить продукты, воду, лекарства и все необходимое. Также развернуто 3 пункта временного размещения, в которых находится 25 человек, в том числе 2 детей», - сообщил Юрий Белоуско.

В зоне подтопления оказались населенные пункты в Ичалковском, Краснослободском, Лямбирском, Зубово-Полянском, Кадошкинском районах. Говоря о ситуации в Рузаевке, Юрий Белоуско отметил, что за ночь от воды там освободилось более 20 приусадебных участков. В ближайшие дни обстановка должна полностью стабилизироваться.

«Поводковая обстановка развивается согласно средним годовым показателям, которые были и в предыдущие годы. Введение режима ЧС не требуется», - добавил заместитель начальника Главного управления МЧС России по РМ.

В рамках прямого эфира шла речь и о правилах поведения при подтоплении дворовых территорий. Жителям напомнили, что необходимо отключить газ, воду и электричество. Погасить огонь в печах. Переместить ценные вещи на верхние этажи или чердак дома. Закрыть окна и двери. Выпустить животных из помещения, отвязать собак. В случае, если потребуется эвакуация, будет организовано оповещение населения.

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