Глава Мордовии провел заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции

4 апреля в Доме Республики под председательством Главы Мордовии Артёма Здунова состоялось заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции. В заседании приняли участие главный федеральный инспектор по РМ Анатолий Гулин, представители Администрации Главы РМ и Правительства РМ, кабинета министров, структур правоохранительного блока, Общественной палаты региона.

Об основных результатах работы МВД по Республике Мордовия по противодействию коррупции в 2023 году доложил начальник УБЭП и ПК МВД по РМ Павел Чапурин.

Он подчеркнул: мероприятия, направленные на повышение эффективности работы по пресечению и профилактике коррупционных преступлений и правонарушений, в том числе при освоении и расходовании бюджетных средств, выделяемых на реализацию государственных и национальных проектов, проводятся в тесном взаимодействии с Управлением Федеральной службы безопасности России по Республике Мордовия, Прокуратурой Республики Мордовия и Следственным управлением Следственного комитета России по Республике Мордовия.

На системной основе налажено взаимодействие с Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по ПФО. В 2023 году сотрудниками органов внутренних дел региона выявлено 207 коррупционных преступлений, ущерб составил 324 млн. рублей.

Средняя сумма взятки в 2023 году составила 260 тысяч рублей. За истекший год выявлено 52 факта взяточничества в сферах здравоохранения, потребительского рынка и оказания ритуальных услуг. Так, пресечена деятельность организованной преступной группы, состоящей из руководителей и работников ритуальных агентств республики, которые передавали взятки должностным лицам ГБУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинских экспертиз». Возбуждены, расследованы и направлены в суд уголовные дела по 11 преступлениям. Также возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц Саранской объединенной лаборатории ГБУ «Мордовская республиканская станция по борьбе с болезнями животных».

В результате противодействия коррупционным проявлениям в рамках антиковидной кампании возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц учреждений здравоохранения, которые получали взятки, в том числе в крупном размере, за фиктивную вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Кроме того, в 2023 году направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего заместителя Председателя Правительства Республики Мордовия и бывшего министра экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия, которые в составе организованной преступной группы совершили хищение имущества на сумму более 250 млн. рублей.

Также за 2023 год выявлено 26 преступлений коррупционной направленности, совершенных руководителями районного уровня, администраций городских и сельских поселений республики.

Проводилась обширная работа на приоритетных для региона объектах промышленности и агропромышленного комплекса, выявлены должностные лица, которые получали денежные вознаграждения в виде коммерческого подкупа от представителей коммерческих структур регионов России за лоббирование их интересов при определении поставщиков. Средняя сумма коммерческого подкупа составила 625 тысяч рублей. Факты коммерческого подкупа установлены на ряде предприятий республики.

О результатах выполнения республиканской программы по противодействию коррупции доложил министр юстиции РМ Сергей Конычев. Обучение для гражданских служащих, консультации и практические семинары по вопросам заполнения деклараций о доходах, курсы повышения квалификации в сфере государственных закупок - все эти мероприятия проводятся.

Однако, как отметил Глава республики, следует усилить работу по правовому антикоррупционному просвещению граждан. «Информацию о преступлениях коррупционной направленности надо доводить до людей, в том числе размещать на билбордах. Многих это будет тормозить в принятии неправомерных решений», - сказал Артём Здунов.

Работа по выполнению мероприятий государственной программы будет продолжена.