В Саранске разнорабочий украл со строительного объекта более тонны металла с ущербом на 220 тысяч рублей

По информации МВД по РМ, в столице Мордовии возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего ранее судимого местного жителя, подозреваемого в крупных хищениях металла со строительного объекта.

13 марта в полицию поступило сообщение начальника участка организации, осуществляющей ремонт моста через реку Инсар на автодороге, расположенной по Северо-Восточному объезду Саранска. По словам заявителя, неизвестный совершил кражу металлических изделий и металлопроката, используемых во время реконструкции объекта.

В рамках проводимых мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастного к совершению преступления. Им оказался неоднократно судимый местный житель, который некоторое время назад трудился разнорабочим на объекте.

Злоумышленник знал, что охрана имущества не осуществляется должным образом, поэтому начиная с января этого года он периодически приезжал на стройку, грузил металлические изделия в автомобиль и сдавал в пункты приема металла. Общий ущерб, причиненный организации, составил более 220 тысяч рублей.

В настоящий момент в отношении подозреваемого избрана мера принуждения – обязательство о явке. Проводится комплекс мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы.