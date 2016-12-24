Организацию временного трудоустройства для школьников во время каникул, а также работу детских оздоровительных лагерей обсудили на заседании комитетов Государственного собрания республики — по социальной политике и по экономике, промышленности и предпринимательству.



«Лето должно пройти для школьников с пользой», - подчеркнул Глава Мордовии Артём Здунов.



Подростки, желающие заработать, получат всестороннюю поддержку в Мордовии. В регионе сформирована база организаций и предприятий, которые примут на работу юношей и девушек от 14 до 18 лет. Ранний опыт трудоустройства повышает вероятность успешной карьеры.



«Сегодня подросток может устроиться на временную работу по облегченному варианту: уже не требуется разрешения органа опеки и попечительства, необходимо только согласие одного родителя», - отмечает заместитель председателя Госсобрания РМ, председатель комитета по социальной политике Наталья Долматова.



В Год трудовых династий делается акцент на то, чтобы школьники пробовали свои силы на предприятиях, где работают их родители.



«Мы хотим повысить престиж рабочих профессий, помочь сохранить и продолжить трудовые династии. В прошлом году у нас трудились на благоустройстве 23 подростка, в этом году планируем принять 25. Мы знакомим детей с предприятием, проводим экскурсии, определяем для них наставника», - рассказывает управляющий директор АО «Рузхиммаш».



В период летних каникул в Мордовии будут функционировать более 350 детских пришкольных и загородных лагерей. Более 800 человек будут работать вожатыми.