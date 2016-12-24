На 27 марта в голосовании за общественные территории в Саранске и Рузаевке приняли участие более 26 тысяч человек

Жители Саранска и Рузаевки выбирают общественные территории для благоустройства. Победившая в голосовании площадка будет обновлена в 2025 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

В Саранске в голосовании участвуют три пространства:

- фонтанный спуск по ул. Московской

- территория, прилегающая к Советской площади,

- сквер в районе многоквартирного дома № 202 по ул. Мордовской, 35.

В Рузаевке два участника голосования:

- музей боевой техники под открытым небом по ул. Луначарского,

- общественное пространство на привокзальной площади.

Отдать свой голос можно до 30 апреля. Принять участие в голосовании может любой житель Мордовии старше 14 лет. Выбор общественной территории можно сделать на сайте 13.gorodsreda.ru через платформу «Госуслуги». Также на улицах и в других многолюдных местах работают волонтеры, они помогают проголосовать всем желающим. Добровольцы демонстрируют горожанам проекты и отвечают на вопросы.

По состоянию на полдень 27 марта в голосовании за общественные территории в Саранске и Рузаевке приняли участие более 26 тысяч человек.