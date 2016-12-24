На 27 марта в голосовании за общественные территории в Саранске и Рузаевке приняли участие более 26 тысяч человек

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Жители Саранска и Рузаевки выбирают общественные территории для благоустройства. Победившая в голосовании площадка будет обновлена в 2025 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
В Саранске в голосовании участвуют три пространства:
- фонтанный спуск по ул. Московской
- территория, прилегающая к Советской площади,
- сквер в районе многоквартирного дома № 202 по ул. Мордовской, 35.
В Рузаевке два участника голосования:
- музей боевой техники под открытым небом по ул. Луначарского,
- общественное пространство на привокзальной площади.
Отдать свой голос можно до 30 апреля. Принять участие в голосовании может любой житель Мордовии старше 14 лет. Выбор общественной территории можно сделать на сайте 13.gorodsreda.ru через платформу «Госуслуги». Также на улицах и в других многолюдных местах работают волонтеры, они помогают проголосовать всем желающим. Добровольцы демонстрируют горожанам проекты и отвечают на вопросы.
По состоянию на полдень 27 марта в голосовании за общественные территории в Саранске и Рузаевке приняли участие более 26 тысяч человек.
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В Саранске прошел праздничный концерт, посвященный 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией
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