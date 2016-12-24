Президент России наградил жителя Мордовии медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Указом Президента РФ за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден начальник эксплуатационного локомотивного депо Рузаевка Куйбышевской дирекции тяги – филиала ОАО «Российские железные дороги» Ширеев Валерий Анатольевич.

Валерий Анатольевич отдал своему делу более 35 лет. Он начал карьеру с машиниста локомотива, дорос до руководителя эксплуатационного локомотивного депо и посвятил этому 14 лет. В 2009 году удостоен почетного звания «Заслуженный работник транспорта РМ», имеет Знак отличия Союза транспортников России I степени (2016 г.). В ноябре 2023 года Валерий Ширеев ушел на пенсию. Сегодня он занимает должность старшего государственного инспектора отдела учета и расследования нарушений безопасности движения поездов и контроля за внеуличным транспортом Ространснадзора.

«Я с уверенностью могу сказать, что я люблю свою профессию. Я сделал выбор трудового пути еще подростком, когда побывал на рабочем месте дяди, помощника машиниста. Это стало моей мечтой и стремлением. Сейчас для меня огромная честь получить такую высокую награду. В нашей отрасли трудятся больше миллиона человек, и, конечно, среди них очень много достойных специалистов», - делится впечатлениями Валерий Ширеев.

Валерий Анатольевич отлично знает историю своего родного города Рузаевки и гордится им. В его семье немало людей связали свою жизнь с железной дорогой.

«По моему мнению, железная дорога - это стабильность и ответственность. Ответственность за миллиарды тонн груза, за безопасность пассажиров. Несмотря на то, что сейчас уже совсем другие локомотивы, многое автоматизировано, но никакая техника полностью не заменит человека», - отмечает Валерий Ширеев.