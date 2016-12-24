С вводом в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса в Мордовии улучшится экологическая обстановка

В рамках реализации национального проекта «Экология» в Лямбирском районе продолжается строительство межмуниципального комплекса по обработке отходов и линии производства альтернативного топлива. Завершить работы планируется до конца 2024 года.

Мусоросортировочный комплекс – это высокотехнологичный объект по обработке отходов, который позволит сократить объем ТКО, поступающих на полигоны для захоронения. Его мощность составит 180 тысяч тонн в год.

Проектом предусмотрено наличие санитарно-защитной зоны. Эксплуатация комплекса не приведет к увеличению уровня загрязнения атмосферного воздуха, не окажет шумового воздействия на ближайшую территорию и не окажет отрицательного влияния на условия проживания местного населения и окружающую природную среду.

В состав технологического оборудования комплекса войдет автоматический «раскрыватель пакетов», который позволит создавать равномерный поток твердых коммунальных отходов, поступающих на линию сортировки. В кабинах предварительной сортировки будут отбираться крупные фракции отходов, такие как картонные коробки, полиэтилен, стекло по цветам и различный крупный мусор. Затем сепаратор барабанного типа разделит отходы в зависимости от размеров, что позволит отделить органические отходы от общего потока.

Отделение отходов с содержанием металлов, как черных, так и цветных, будет производиться в автоматическом режиме с применением магнитных и вихретоковых сепараторов.

Средства автоматизации процессов сортировки будут представлены различными типами высокотехнологического оборудования ведущих производителей. Оптический сепаратор опознает входящий поток отходов по составу (например, пластик – не пластик) с помощью спектрального анализа. Воздушный сепаратор распределит мусор на две фракции (легкая и тяжелая) с помощью направленного потока воздуха. Баллистический - разделит на плоскую и объемную фракцию.

Проектом предусмотрено оборудование для измельчения крупногабаритных отходов, в том числе древесных. Предприятие будет оснащено необходимым прессовым и вспомогательным оборудованием.

На объекте будет обрабатываться 75% ТКО, образующихся на территории республики. Дальнейшей утилизации подлежит порядка 43% от входящих на объект ТКО - различные виды пластика, бумаги, картона, текстиля, стекла, черных и цветных металлов, которые применяются в производстве товаров с использованием вторичного сырья.

В составе объекта по обработке отходов также будет участок по изготовлению альтернативного топлива. Применение такого типа топлива запланировано на предприятиях цементной промышленности региона.

В перспективе также планируется создание линии компостирования органической фракции ТКО и полигона для конечного размещения неутилизированных отходов.