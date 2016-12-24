В Саранске пройдет флешмоб «900 дней подвига», посвященный 80-ой годовщине освобождения от фашистской блокады Ленинграда

Жителей Мордовии приглашают принять участие в флешмобе «900 дней подвига», посвященного 80-ой годовщины освобождения от фашистской блокады Ленинграда. Мероприятие пройдет 23 января в 14:00 на площади Победы в Саранске около Мемориального музея военного и трудового подвига 1941-1945 гг.

Более 300 активистов и волонтеров молодежных общественных объединений республики соберутся вместе, чтобы выстроиться в цифру 900. С приветственным словом к гостям и участникам Культурно-массового мероприятия обратятся председатель Совета и Комитета ветеранов Мордовии Иван Цыганок, руководитель Госкомитета РМ по делам молодежи Анастасия Гришнева и участники СВО.