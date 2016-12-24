В Мордовии Госавтоинспекция в очередной раз возбуждает дело об административном правонарушении за плохое содержание дорог в Саранске

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22 января сотрудники отдела дорожного надзора Управления Госавтоинспекции МВД по РМ в ходе рейда обследовали эксплуатационное состояние улично-дорожной сети в столице Мордовии на предмет ее соответствия обязательным требованиям законодательства в области безопасности дорожного движения.
В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения зимнего содержания дорог – в результате снежных отложений на проезжей части образовалась наледь и снежный накат, образовалась колейность, зафиксировано наличие масс рыхлого снега, сужение проезжей части, формирование снежных валов на пешеходных переходах и в непосредственной близости от них. Подходы к пешеходным переходам не расчищены от снега.
В отношении должностного лица за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ.
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