В Ковылкино гостья из Московской области облюбовала магазин с «бесплатными» продуктами и спиртным

В Ковылкинском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летней жительницы Московской области. По информации МВД по РМ, дамочка обвиняется в покушении на грабеж – она похищала из магазина продовольственные товары и алкогольную продукцию.

В ходе дознания было установлено, что днем 3 сентября прошлого года в торговом зале магазина в г. Ковылкино женщина набрала в пакеты продукты для застолья - три ведерка с мороженым, пельмени, упаковки с филе форели и с цыпленком табака, куриную тушку, кетчуп, кефир, овощи, сок, эклеры и три бутылки с водкой. Все это добро потянуло на 3,5 тысячи рублей. С товарами она спокойно вышла из магазина мимо кассы.

На следующий день поход за «бесплатными» продуктами и спиртным повторился. Уже под хмельком гостья из Московской области набрала в магазине множество колбасных изделий, рыбу, мясную продукцию и четыре бутылки с водкой – почти на 3 тысячи рублей. Она вновь покинула гостеприимный магазин без оплаты, но у выхода была остановлена работниками торгового центра.

Как оказалось, специалист службы безопасности наблюдал за действиями обвиняемой и, когда она переступила пределы магазина с неоплаченной продукцией, незамедлительно сообщил об этом администратору. Женщина сначала не реагировала на требования остановиться и пыталась выйти на улицу, но позже была вынуждена вернуть товар и признаться в содеянном.

Вину по двум фактам хищения фигурантка признала полностью. По ее словам, она была уверена, что ее воровские набеги сразу не заметят, а в дальнейшем просто не опознают – ведь она приезжая. В отношении женщины была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ранее она привлекалась к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.