В рамках грантовой поддержки регионального туризма в Мордовии за минувший год реализовали 11 проектов

По информации Минэкономики РМ, федеральные средства, заложенные в прошлом году на развитие регионального туризма, реализованы в Мордовии в полном объеме. Так в 2023 году региональная сфера туризма получила 84,2 млн рублей федеральных средств, а с учетом регионального софинансирования сумма составила 85,9 млн рублей. Помимо этого на реализацию проектов было привлечено 40 млн частных инвестиций.



В рамках грантовой поддержки реализовано 11 проектов: 7 пляжных зон и 4 по развитию инфраструктуры национального маршрута «Зов Торамы» с организованными точками питания, где будет представлена национальная кухня.



Пляжные зоны отдыха откроются в 2024 году к началу сезона. При открытии, пляжи будут дополнительно обследованы межведомственной комиссией с привлечением специалистов МЧС, Роспотребнадзора, Минлесхоза.



В тестовом режиме уже работает ряд объектов: фудтрак «Шумбра чи!», Гостинный ряд около гостиницы «Саранск» и этно-террассса «Иненармунь».



Субсидирование отрасли в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» будет продолжено и в 2024 году.