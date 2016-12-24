В филиале фонда «Защитники Отечества» прошел вечер памяти участника СВО из Мордовии Евгения Сарайкина

Евгений Сарайкин родился 19 мая 1977 года в Саранске. После окончания школы № 9 получил образование в профучилище № 34 и отправился в армию. Служил в военно-морском флоте в Новороссийске. Затем долгое время работал в муниципальном предприятии «Горэлектротрас». А в августе 2022-го подписал контракт на службу в зоне специальной военной операции.



«Сын не сказал, что уходит на фронт, - вспоминает мама Мария Сарайкина. – Не хотел, чтобы его отговаривали. Евгений был настоящим защитником Отечества: принял решение и не отступил».



Евгений Сарайкин служил в составе военного подразделения «Ахмат». Был пулеметчиком, имел позывной «Моряк». Жизнь военнослужащего оборвалась в сентябре 2022-го в районе города Соледар Донецкой Народной Республики.



Ученики школы, в которой учился герой, чтят его память. 18 января они провели вечер памяти в филиале фонда «Защитники Отечества» в Мордовии. Дети читали стихи, продемонстрировали смонтированное видео с фотографиями героя, а ученица Карина Какурина исполнила песню «Россия-Матушка». Маме погибшего военнослужащего вручили цветы.



«Евгений был моим боевым товарищем и братом, - рассказал его фронтовой товарищ. - Он геройски погиб, пытаясь вынести раненого друга с поля боя. Тот бой был тяжелым: из 14 бойцов нашего отделения семеро получили ранения, двое погибли. «Моряк» был Воином с большой буквы, мужественным, ответственным и храбрым. Память о нем будет сохранена в наших сердцах и делах».