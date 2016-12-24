В Мордовии сняты ограничения на движение грузовых транспортных средств по федеральным трассам

КУ Упрдор Москва – Нижний Новгород информирует, что в 12:00 19 января открыто движение для грузового автотранспорта на участках трасс Р-178 км 13 – км 83, Р-158 км 287 - км 313, М-5 «Урал» км 0 – км 177.

При этом обращается внимание, что в зоне прохождения автодорог сохраняются неблагоприятные погодные условия. Водителей призывают быть предельно внимательными при движении, выбирать скоростной режим согласно погодной и дорожной обстановке, соблюдать дистанцию и не совершать резких маневров на зимней дороге.

Для расчистки проезжей части и обеспечения безопасного проезда по федеральным автодорогам в Мордовии в период сильной непогоды, обслуживающие подрядные организации задействовали более 60 единиц спецтехники: 26 КДМ, восемь тракторов со снегоуборочным оборудованием, пять грейдеров, девять погрузчиков, 10 других вспомогательных машин.

За дорожной ситуацией круглосуточно следят четыре патруля. Для обработки покрытия за сутки использовано 650 тонн противогололедных материалов. Устранение последствий непогоды продолжается.