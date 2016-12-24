В Саранске из-за снегопадов работники коммунальных служб работают на пределе своих сил и возможностей

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Об этом в телеграм проинформировал горожан мэр Саранска Игорь Асабин.
«Уважаемые жители Саранска! На этой неделе в Саранске рекордные снегопады. Погодные условия достаточно сложные.
Муниципальные предприятия Саранска в усиленном режиме убирают улично-дорожную сеть городского округа. Метель со снегом в считанные минуты заметала очищенные коммунальными службами дороги и тротуары.
В ночь 62 единицы техники убирали от снега магистральные дороги, проезжие части, по которым проходят маршруты общественного транспорта, остановочные площадки, подходы и подъезды к социально значимым объектам, путепроводы.
Сегодня 97 единиц техники и 1088 рабочих муниципальных предприятий и управляющих организаций продолжают борьбу со снежными заносами.
Вся техника муниципальных предприятий задействована, дорожные рабочие, дворники, трактористы, водители - все работают на пределе своих сил и возможностей.
Результативность работы в значительной степени зависит от возможности беспрепятственно передвигаться по всей ширине проезжей части, чтобы охватить уборкой большую площадь.
Очень прошу не оставлять автомобили на обочинах дорог с маршрутами общественного транспорта, возле социальных объектов. Рассчитываю на ваше понимание».
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