В Саранске из-за снегопадов работники коммунальных служб работают на пределе своих сил и возможностей

Об этом в телеграм проинформировал горожан мэр Саранска Игорь Асабин.

«Уважаемые жители Саранска! На этой неделе в Саранске рекордные снегопады. Погодные условия достаточно сложные.

Муниципальные предприятия Саранска в усиленном режиме убирают улично-дорожную сеть городского округа. Метель со снегом в считанные минуты заметала очищенные коммунальными службами дороги и тротуары.

В ночь 62 единицы техники убирали от снега магистральные дороги, проезжие части, по которым проходят маршруты общественного транспорта, остановочные площадки, подходы и подъезды к социально значимым объектам, путепроводы.

Сегодня 97 единиц техники и 1088 рабочих муниципальных предприятий и управляющих организаций продолжают борьбу со снежными заносами.

Вся техника муниципальных предприятий задействована, дорожные рабочие, дворники, трактористы, водители - все работают на пределе своих сил и возможностей.

Результативность работы в значительной степени зависит от возможности беспрепятственно передвигаться по всей ширине проезжей части, чтобы охватить уборкой большую площадь.

Очень прошу не оставлять автомобили на обочинах дорог с маршрутами общественного транспорта, возле социальных объектов. Рассчитываю на ваше понимание».