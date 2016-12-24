В Саранске сотрудники ППС с поличным задержали курьера телефонных мошенников, обманувших пенсионерку на полмиллиона рублей

Вечером 16 января в саранский отдел полиции поступило заявление 36-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что мошенники похитили у ее 88-летней бабушки полмиллиона рублей. Деньги у пожилой женщины выманили под предлогом совершения ДТП ее родственницей – для возмещения вреда пострадавшим. И намеривались получить еще больше. После передачи денежных средств злоумышленники вновь позвонили старушке и сообщили, что полмиллиона недостаточно для решения всех вопросов. Тогда пенсионерка приготовила для мошенников еще 900 тысяч рублей.

Как сообщает МВД по РМ, на указанный адрес незамедлительно выдвинулись сотрудники патрульно-постовой службы. У подъезда дома, где проживает потерпевшая, полицейские заметили молодого человека в капюшоне и черной маске, который звонил в домофон.

Увидев патруль, он попытался убежать, однако был задержан. Во время беседы со стражами правопорядка молодой человек путался и сбивчиво отвечал на вопросы. В ходе личного досмотра у него были обнаружены 55 тысяч рублей. В последующем он рассказал, что получил денежные средства у пожилой жительницы дома, возле которого был задержан.

По словам 34-летнего парня, некоторое время назад он через социальные сети нашел себе работу в качестве курьера. Согласно договоренности ему необходимо было приезжать по определенным адресам и забирать у людей денежные средства. В день совершения преступления после получения от пенсионерки свыше 500 тысяч рублей он через банкомат перевел на указанные преступными кураторами счета 480 тысяч рублей. Себе в качестве вознаграждения оставил 55 тысяч.

После этого ему поступило задание вновь наведаться к пожилой женщине и забрать еще 900 тысяч рублей. Но эти планы сорвали появившиеся сотрудники полиции.

Как выяснилось, после передачи первой порции денег 88-летняя бабушка связалась с родственницей, которая пояснила, что с ней все хорошо и сообщила о преступлении в полицию.

В настоящий момент в отношении подозреваемого следственным возбуждены уголовные по статьям «Мошенничество» и Покушение на мошенничество», решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление соучастников преступления.