На заседании региональной Антитеррористической комиссии обсудили меры профилактики терроризма в межнациональной и межконфессиональной

«Спасибо вам за профессиональную работу!»
Глава Мордовии поздравил с Днем печати журналистов республики
18 января в Доме Республики под председательством Главы Мордовии Артёма Здунова состоялось внеочередное заседание Антитеррористической комиссии РМ. Обсуждались вопросы профилактики терроризма и экстремистских проявлений в межнациональной и межконфессиональной среде региона.
Руководитель республики подчеркнул, что продолжаются активные попытки международных террористических структур поставить под угрозу безопасность нашей страны.
«Ведется беспрецедентная кампания по разжиганию протестной активности, пропаганде неонацистских идей, фактически – вербовка восприимчивых к этому российских граждан. Их нередко используют «вслепую», - подчеркнул Артём Здунов. - Основная цель – вовлечь наших граждан в массовые беспорядки, склонить к оказанию финансовой помощи украинским националистическим формированиям, личному участию в боевых действиях в составе военизированных объединений».
Глава Мордовии отметил важность превентивных мер: сплотить людей и способствовать укреплению патриотического духа в обществе. Активную работу в этой сфере должны вести вместе национальные организации, представители разных религиозных конфессий, общественные объединения и социально-ориентированные НКО. Отдельное внимание следует уделять профилактике распространения в Мордовии сепаратистских и ультранационалистических настроений.
Сегодня наиболее уязвимой категорией населения продолжает оставаться молодежь. В этой связи поставлена задача в образовательных организациях реализовать большой комплекс общепрофилактических мероприятий.
Особое внимание предстоит уделять иностранным гражданам, прибывающим в республику на учебу, постоянную работу, а также вынужденных переселенцев. Как было отмечено, этих людей необходимо интегрировать в культурную жизнь региона, при этом с уважением относиться к их традициям, создавать бесконфликтные условия на рабочих местах.
В рамках заседания АТК руководители профильных министерств, ведомств, представители общественных и религиозных организаций республики проинформировали комиссию о том, какая работа проводится в подведомственных структурах.
Было подчеркнуто, что одно из обязательных условий успешного выполнения поставленных задач – плотное межведомственное взаимодействие на всех уровнях, а также совместная работа представителей национальных организаций и разных религиозных конфессий.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии поздравил с Днем печати журналистов республики
В Доме Республики вручили высокие государственные награды
Артём Здунов вручил ключи от новых школьных автобусов и автомашин скорой помощи
В Саранске прошел гала-концерт лауреатов и победителей Республиканского фестиваля народного творчества
Перед Главой Мордовии жители региона озвучили проблемные вопросы
«Ёлка желаний» и Артём Здунов исполнили мечту маленькой Алёны
Артём Здунов встретился с бригадой врачей, вернувшихся из Каланчака