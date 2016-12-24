На заседании региональной Антитеррористической комиссии обсудили меры профилактики терроризма в межнациональной и межконфессиональной

18 января в Доме Республики под председательством Главы Мордовии Артёма Здунова состоялось внеочередное заседание Антитеррористической комиссии РМ. Обсуждались вопросы профилактики терроризма и экстремистских проявлений в межнациональной и межконфессиональной среде региона.



Руководитель республики подчеркнул, что продолжаются активные попытки международных террористических структур поставить под угрозу безопасность нашей страны.

«Ведется беспрецедентная кампания по разжиганию протестной активности, пропаганде неонацистских идей, фактически – вербовка восприимчивых к этому российских граждан. Их нередко используют «вслепую», - подчеркнул Артём Здунов. - Основная цель – вовлечь наших граждан в массовые беспорядки, склонить к оказанию финансовой помощи украинским националистическим формированиям, личному участию в боевых действиях в составе военизированных объединений».



Глава Мордовии отметил важность превентивных мер: сплотить людей и способствовать укреплению патриотического духа в обществе. Активную работу в этой сфере должны вести вместе национальные организации, представители разных религиозных конфессий, общественные объединения и социально-ориентированные НКО. Отдельное внимание следует уделять профилактике распространения в Мордовии сепаратистских и ультранационалистических настроений.



Сегодня наиболее уязвимой категорией населения продолжает оставаться молодежь. В этой связи поставлена задача в образовательных организациях реализовать большой комплекс общепрофилактических мероприятий.



Особое внимание предстоит уделять иностранным гражданам, прибывающим в республику на учебу, постоянную работу, а также вынужденных переселенцев. Как было отмечено, этих людей необходимо интегрировать в культурную жизнь региона, при этом с уважением относиться к их традициям, создавать бесконфликтные условия на рабочих местах.



В рамках заседания АТК руководители профильных министерств, ведомств, представители общественных и религиозных организаций республики проинформировали комиссию о том, какая работа проводится в подведомственных структурах.



Было подчеркнуто, что одно из обязательных условий успешного выполнения поставленных задач – плотное межведомственное взаимодействие на всех уровнях, а также совместная работа представителей национальных организаций и разных религиозных конфессий.