В Мордовии на федеральных трассах в ночь на 19 января временно закрыто движение для грузовых автомобилей

ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород информирует, что в Республике Мордовия 18 января с 22:30 (мск) ограничено движение большегрузных автомобилей на федеральной трассе М-5 «Урал» подъезд к Саранску, км 0 – км 178 (Зарубкино – Пензятка).

Аналогичные ограничения будут введены 19 января с 0:00 на трассах Р-178 Саранск – Ульяновск, км 13 – км 83 (Аксёново – Дубенки) и Р-158 Н.Новгород - Саратов, км 287 - км 313 (Пензятка – поворот на Рузаевку).

В зоне прохождения автомобильных дорог наблюдается сильные осадки и боковой ветер. Видимость снижена. Ограничения введены для обеспечения безопасности и во избежание ДТП с тяжелыми последствиями. Ориентировочный срок их снятия - 19 января 7:00 (мск). Время может быть изменено в случае продолжения метели.

Водителям большегрузных автомобилей необходимо прекратить движение встать на площадках для отдыха, у придорожного сервиса или выбрать другой маршрут следования.

Дорожные службы, обслуживающие федеральные трассы Р-158, Р-178 и М-5 (подъезд к Саранску) в республике, работают в усиленном режиме. Уборку и обработку непрерывно ведут более 50 единиц спецтехники. За дорожной ситуацией следят четыре патруля.

Рекомендуем воздержаться от дальних поездок по загородным трассам в период снегопада, особенно в ночное время. Если поездка необходима, то предварительно изучите дорожную обстановку и подготовьтесь к ней: проверьте свой автомобиль на исправность, выровняйте давление в шинах, поддерживайте в бензобаке достаточный уровень топлива, имейте запас стеклоомывающей и тормозной жидкостей. Возьмите в дорогу воду, еду и теплые вещи на случай непредвиденной остановки.

Призываем водителей быть предельно внимательными при движении. Если непогода застала вас в пути, то снижайте скорость и увеличивайте дистанцию между автомобилями, не совершайте резких маневров, не рискуйте на обгонах. Учитывайте погодные и дорожные условия.

Телефон для связи с диспетчерской 8-800-505-76-52 (круглосуточно, звонок бесплатный). Дорожники готовы оперативно отреагировать на сообщения о нештатных ситуациях и оказать необходимую помощь водителям.