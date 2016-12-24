В Саранске прошла стратегическая сессия по генерации идей для форума «Сильные идеи для нового времени»

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18 января на стадионе Мордовия Арена прошла стратегическая сессия по генерации идей для форума «Сильные идеи для нового времени» в формате Клуба стратегических инициатив.
В ней приняли участие 92 студента 4 и 5 курсов высших учебных заведений республики, которые работали в командах по 6-8 человек.
Модератором сессии выступила Региональный сервисный уполномоченный РМ, советник Главы Мордовии Елена Семелева.
Основная цель форума – выявить и поддержать реализацию инициатив и проектов, которые внесут значимый вклад в укрепление суверенитета России и достижение национальных целей.
10 лучших идей по итогам отбора будут представлены Президенту Российской Федерации в рамках очной части форума, которая состоится 27-28 февраля в Москве.
Форум организуют Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс, соорганизатор - ВЭБ.РФ.
В процессе работы сессии студенты предлагали инициативы, которые могли бы укрепить и развить промышленный, интеллектуальный, технологический потенциал нашей страны.
Каждая идея оценивалась на актуальность, сложность внедрения, эффективность и простоту реализации. В результате каждая команда сгенерировала как минимум по 6 идей, которые были зарегистрированы на крауд-платформе.
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