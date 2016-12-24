В Саранске прошла стратегическая сессия по генерации идей для форума «Сильные идеи для нового времени»

18 января на стадионе Мордовия Арена прошла стратегическая сессия по генерации идей для форума «Сильные идеи для нового времени» в формате Клуба стратегических инициатив.

В ней приняли участие 92 студента 4 и 5 курсов высших учебных заведений республики, которые работали в командах по 6-8 человек.

Модератором сессии выступила Региональный сервисный уполномоченный РМ, советник Главы Мордовии Елена Семелева.

Основная цель форума – выявить и поддержать реализацию инициатив и проектов, которые внесут значимый вклад в укрепление суверенитета России и достижение национальных целей.

10 лучших идей по итогам отбора будут представлены Президенту Российской Федерации в рамках очной части форума, которая состоится 27-28 февраля в Москве.

Форум организуют Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс, соорганизатор - ВЭБ.РФ.

В процессе работы сессии студенты предлагали инициативы, которые могли бы укрепить и развить промышленный, интеллектуальный, технологический потенциал нашей страны.

Каждая идея оценивалась на актуальность, сложность внедрения, эффективность и простоту реализации. В результате каждая команда сгенерировала как минимум по 6 идей, которые были зарегистрированы на крауд-платформе.