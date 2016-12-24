Студенты МГПУ им. М. Е. Евсевьева стали победителями и призерами Международного конкурса педагогических проектов

На площадке Армавирского государственного педагогического университета прошел Международный конкурс педагогических проектов «Моя цифровая школа». Творческое состязание было направлено на выявление лучших идей по использованию цифровых технологий и цифровых ресурсов в образовании, цифровой трансформации образовательного процесса.

По итогам конкурса студенты 4 курса физико-математического факультета МГПУ им. М. Е. Евсевьева заняли призовые места. В номинации «Авторские цифровые образовательные ресурсы: тест – тренажеры» 1 место завоевала Анастасия Малафеева. «серебро» досталось Антону Михайловичу, «бронза» - Диане Ярмухаметовой.

В номинации «Цифровая образовательная среда образовательной организации как основа методической поддержки изучения дисциплин» 2 место - у Данилы Шестакова, 3 место – у Алены Белоглазовой.