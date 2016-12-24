Студенты МГПУ им. М. Е. Евсевьева стали победителями и призерами Международного конкурса педагогических проектов

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На площадке Армавирского государственного педагогического университета прошел Международный конкурс педагогических проектов «Моя цифровая школа». Творческое состязание было направлено на выявление лучших идей по использованию цифровых технологий и цифровых ресурсов в образовании, цифровой трансформации образовательного процесса.
По итогам конкурса студенты 4 курса физико-математического факультета МГПУ им. М. Е. Евсевьева заняли призовые места. В номинации «Авторские цифровые образовательные ресурсы: тест – тренажеры» 1 место завоевала Анастасия Малафеева. «серебро» досталось Антону Михайловичу, «бронза» - Диане Ярмухаметовой.
В номинации «Цифровая образовательная среда образовательной организации как основа методической поддержки изучения дисциплин» 2 место - у Данилы Шестакова, 3 место – у Алены Белоглазовой.
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