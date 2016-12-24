Зимний экстрим: В Саранске инспекторы ДПС остановили иномарку, за которой на тросе катался на тюбинге молодой человек

Как сообщает МВД по РМ, 13 января в 23 часа 30 минут патрулем ДПС при несении службы на Ключаревском шоссе в Саранске был остановлен водитель автомобиля «Фольсфаген», который перевозил на прицепленном к автомашине тюбинге молодого человека. При проверке было установлено, что водитель управлял транспортным средством, не имея водительского удостоверения, а сам владелец автомобиля как раз и катался на тюбинге.

В отношении водителя были составлены административные материалы за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления и за перевозку людей вне кабины автомобиля.

В отношении владельца иномарки составлен административный протокол за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления.

Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают об опасности катания на ватрушках (тюбингах), санках и других приспособлениях, прицепленных к автомобилям. Это запрещено законом и может привести к гибели любителей экстремальных развлечений.

Находящийся на тюбинге «пассажир» не может управлять траекторией своего движения, любая преграда на его пути может оказаться фатальной.

Если катающийся окажется на проезжей части, то он становится участником дорожного движения и его действия квалифицируются как нарушение ПДД.

Кроме того, за подобное катание к ответственности будет привлечен и водитель транспортного средства. На него будет наложен административный штраф за нарушение правил перевозки людей, а если человек погибает, то водителю может грозить уголовная ответственность.