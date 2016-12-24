В Саранске полиция по камерам нашла покупателя, пустившего в оборот 5-тысячную фальшивку

Как сообщает МВД по РМ, 15 января в саранский отдел полиции поступило сообщение из банка об обнаружении в сейф-пакете поддельной денежной купюры номиналом 5 000 рублей, образца 1997 года.

Оперативники в ходе выезда на место происшествия установили, что фальшивка в офис отделения банка поступила из городского сетевого магазина. Работник торговой точки пояснила, что данной ветхой купюрой за продукты питания расплатился неизвестный ей мужчина.

Женщина на кассе внесла банкноту в журнал учета 5000 и 2000 купюр, что в дальнейшем при изучении записей с камер видеонаблюдения помогло сотрудникам полиции установить личность покупателя с подделкой. Им оказался 29-летний уроженец Армении, трудовая деятельность которого связана в Саранске с разбором автомобилей. С его слов, банкноту он обнаружил при разборе иномарки, которую приобрел пару недель назад в Пензе. Не предполагая, что она фальшивая, он решил расплатиться ею в магазине.

По этому факту возбуждено уголовное дело за изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.

МВД по Республике Мордовия в очередной раз напоминает - при обнаружении фальшивых денег не пытайтесь избавиться от них путем совершения расчетных операций. В противном случае наступает уголовная ответственность, предусмотренная статьи 186 УК РФ. Российским законодательством за совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.