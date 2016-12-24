Служение как высшая ценность: участники форума «Малая Родина — сила России» обсудили значимость муниципального уровня власти

15 января в Москве на площадке Международной выставки-форума «Россия» проходит Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — сила России». Впервые в одном месте собрались 7,5 тысяч представителей муниципальных образований из 89 регионов страны.



Форум проводится впервые по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина, озвученному на заседании Совета при Президенте по развитию местного самоуправления.



Организатором форума выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ).



На одной из ключевых панельных дискуссий «Сила в людях» выступил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко. В обращении к участникам форума он отметил, что муниципальные служащие являются представителями самого близкого к народу уровня власти, поэтому их главная миссия заключается в служении на благо государства и его общества.

«Вы находитесь на передовой общения с людьми, являетесь лицом всей системы публичной власти. Подчеркну, муниципальная служба — не просто работа, это служение. За этими словами стоят ценности — установки, формирующие и мотивацию и в конечном счете результат. Служение — это наш культурный код. Потому что служение — это не просто работа, это искренний порыв делать окружающую действительность лучше день ото дня. Не потому, что за это заплатят или похвалят, а потому, что так велит сердце», — сказал Сергей Кириенко.



Как отмечают участники, проведение форума стало новым этапом развития местного самоуправления в стране. Впервые главы муниципалитетов со всей страны собираются в таком количестве в одном месте, на Международной выставке-форуме «Россия», где представлены главные достижения каждого региона страны.

«Это очень важный форум, потому что самая близкая к людям власть — муниципальная. Главы муниципалитетов — это те люди, которые своими руками реализуют национальные проекты, исполняют Указы Президента. То внимание, которое сегодня уделяется главам муниципалитетов — то, что и нужно было сделать. Спасибо Президенту за проведение этого форума и за ту повестку, которая здесь обсуждается. Я думаю, немало изменений произойдет по итогам дискуссий, которые сегодня были на площадке. Безусловно, какие-то вещи мы тоже будем использовать в своей работе», — отметил Андрей Никитин, губернатор Новгородской области.

«В стране налаживается правильная вертикаль. И сегодня на форуме мы друг с другом познакомились, знаем, кто чем живёт, помогаем, поддерживаем нашего Президента. В Ставропольском крае сегодня к главам городов можно заходить спокойно без секретаря и решать проблемы оперативно. Главное – быть готовым к изменениям, концентрироваться на развитии, слышать людей», — заключил Михаил Миненков, Глава города Невинномысска, Герой Российской Федерации.



Участники панельной дискуссии также обсудили вопросы развития человеческого потенциала и профессионального совершенствования муниципальных управленческих команд.



«Сегодня в России успешно действует механизм социальных лифтов. Один из ключевых его элементов — образование. Учиться на протяжении всей жизни — требование времени. Для тех, кто хочет развиваться по карьерной лестнице в системе госуправления, в Президентской академии создана широкая линейка программ. Особое место в ней занимает «Школа губернаторов», 51 выпускник которой уже стал руководителем регионов, пятеро заняли посты федеральных министров. В прошлом году в Академии начала работать «Школа мэров», и 4 её слушателя получили повышение еще во время обучения. Все это говорит об эффективности этого образовательного инструмента. Академия продолжит поиск и развитие перспективных и талантливых молодых людей по всей стране», — Алексей Комиссаров, ректор Президентской академии, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей».

В течение дня на площадке ВДНХ в Москве одновременно проходят 3 больших панельных дискуссии, 32 круглых стола, 25 лекций. В мероприятии задействовано 8 павильонов. На форуме презентованы четыре масштабных муниципальных проекта ВАРМСУ, а также подведены итоги Марафона «Муниципальный диалог-2023». Впервые представлен портал для муниципального сообщества.