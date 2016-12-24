Дети из Мордовии стали призерами конкурса рисунков Народного фронта для бойцов СВО

Накануне встречи Нового года по старому стилю в региональном отделении Народного фронта поздравили участников конкурса «Малыши в деле» и вручили им сладкие подарки. Призерами стали ученица пятого класса саранского лицея №25 Софья Алешина и четырехлетний Миша из поселка Садовский Ромодановского района.

Конкурс «Малыши в деле» Народный фронт объявил в конце прошлого года. В нем приняли участие дети из 75 регионов нашей страны. Нужно было выбрать любой рисунок ребенка и разместить его на платформе конкурса. А дальше голоса пользователей помогли понять, какие творения станут основой детской коллекции Народного Фронта для бойцов СВО.

Из более 650 детских работ, представленных на конкурс, были отобраны 10 рисунков, набравшие больше всего голосов. Среди них – работы детей из Мордовии. Победившие в конкурсе рисунки отправлены на передовую нашим бойцам.

«Когда я участвовала в этом конкурсе, я решила нарисовать новогоднюю тематику, потому что Новый год – это семейный праздник. Я рада, что мой рисунок победил. Когда бойцы будут на него смотреть, они будут чувствовать близость родного дома», - сказал пятиклассница Софья Алешина.