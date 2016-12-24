В Мордовии фонд «Защитники Отечества» помог ветерану спецоперации оформить право на наследство

Житель Чамзинского района Николай Сафьянников в августе 2022 года отправился в зону СВО добровольцем. Проходил службу по контракту в качестве механика-водителя. За проявленное мужество награжден медалью «За отвагу». В сентябре 2022-го в ходе боевых действий на Донецком направлении рядовой получил тяжелое осколочное ранение, в результате чего был демобилизован по состоянию здоровья.



По возвращению домой бойца взяла на персональное сопровождение соцкоординатор филиала фонда «Защитники Отечества» в Мордовии Ксения Подмарева. Она помогла мужчине оформить удостоверение ветерана боевых действий, которое он не мог получить несколько месяцев. Также сотрудница фонда организовала Николаю прохождение диспансеризации на дому.



В ходе беседы с подопечным соцкоординатор выяснила, что ему требуется помощь с оформлением дома и земельного участка в собственность. Мама мужчины умерла, и он с братом не успел вступить в наследство в отведенный срок. Ксения Подмарева помогла ветерану собрать недостающие документы, после чего привлекла к решению проблемы нотариуса, который помог зарегистрировать недвижимость в Росреестре.



Также филиал фонда будет содействовать Николаю Сафьянникову в вопросах адаптации жилого помещения и обеспечении его высокотехнологическими протезами.



«Большое спасибо социальному координатору за помощь! - поблагодарил Николай. - Ксения Александровна откликается на любую просьбу и стремится помочь во всем. Именно такие неравнодушные люди должны работать с ветеранами!»