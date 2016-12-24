В Мордовии задержаны шесть школьников за серию заведомо ложных сообщений об актах терроризма

Репортер

Сотрудниками УФСБ по РМ при содействии оперативников отдела полиции Краснослободского района установлена причастность учащихся одной из общеобразовательных учреждений региона к организации серии заведомо ложных сообщений об актах терроризма.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что в ноябре и декабре 2023 года шесть несовершеннолетних в возрасте от 14 до 15 лет организовали рассылку о минировании и угрозе совершения террористического акта на объектах социальной сферы республики.

В ходе дознания юнцы пояснили, что из хулиганских побуждений с использованием так называемых «сваттинговых» интернет-сообществ они заказывали звонки о минировании одного из образовательных учреждений региона с целью сорвать учебные занятия. За каждое анонимное сообщение их исполнителю выплачивалось денежное вознаграждение.

Следственными органами МВД по РМ по 5 эпизодам противоправной деятельности фигурантов было возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложных сообщениях об акте терроризма. Подозреваемые задержаны, в отношении них избрана мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним. Как отмечается, ответственность за совершение данного преступления наступает с 14 лет.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Устанавливается причастность фигурантов к совершению аналогичных преступлений, в том числе в других субъектах РФ.

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