В России начали работать единый кол-центр и общественная приемная избирательного штаба Владимира Путина

Жители Мордовии могут передать свои предложения и наказы кандидату на должность Президента РФ Владимиру Путину. Сделать это можно по круглосуточному телефону: 8-800-301-21-85.

О начале работы единого кол-центра и общественной приемной избирательного штаба Владимира Путина сообщил его сайт кандидата в Президенты РФ: clck.ru/37ZjkT

В колл-центре работают 32 волонтера из 5 регионов страны: Смоленской, Белгородской и Воронежской областей, а также Удмуртской Республики и Республики Марий Эл.

Общественная приёмная расположилась по адресу: Москва, ул. Покровка, 47. Режим работы: вторник-суббота, 10:00 – 17:00. Также граждане могут направить вопросы и пожелания на электронную почту: vopros@putin2024.ru

Напомним, Центризбирком зарегистрировал уже трех кандидатов для участия в выборах. Это Леонид Слуцкий, Владислав Даванков и Николай Харитонов.