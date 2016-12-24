В Мордовии житель Московской области ответит в суде за провальную попытку подкупа начальника колонии

Осенью прошлого года сотрудниками УФСБ по РМ совместно с оперативниками отделом собственной безопасности регионального ФСИН была пресечена противоправная деятельность 37-летнего жителя Московской области, причастного к даче взятки руководителю одного из исправительных учреждений.

По данным следствия, днем 13 ноября мужчина передал взятку в размере 250 тысяч рублей временно исполняющему обязанности начальника одной из исправительных колоний УФСИН по РМ за подготовку положительной характеристики на одного из осужденных для условно-досрочного освобождения. Товарищ из Московской области просил за иностранного гражданина, отбывающего наказание за незаконный оборот наркотических средств.

Врио начальника колонии действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия и деньги брать не собирался, а «подноситель» был задержан с поличным при передаче денежных средств.

Судом по ходатайству следствия в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По информации Следственного комитета по РМ, задержанный ранее был судим за совершение преступления против собственности, в ходе расследования мужчина вину признал.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.