В Саранске установили уже 33 проекционных пешеходных перехода

Об этом в телеграм сообщил Председатель Правительства Мордовии Дмитрий Поздняков.

«В Саранске реализуются меры по повышению безопасности дорожного движения. В городе установлено 33 проекционных пешеходных перехода, которые помогут водителям и пешеходам лучше видеть друг друга на дороге.

Зимой безопасность на дорогах становится особенно важной, поэтому все участники дорожного движения должны быть предельно внимательными и осторожными. Соблюдение правил дорожного движения и забота о безопасности друг друга — это наша общая задача!

Глава г.о. Саранск и главы муниципалитетов должны на личном контроле держать ход уборки дорог, чтобы избежать снежных накатов, обледенения дорожного покрытия и обеспечить безопасность всех участников дорожного движения».