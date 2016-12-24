В Саранске установили уже 33 проекционных пешеходных перехода

«Я горжусь молодежью Мордовии!»
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Об этом в телеграм сообщил Председатель Правительства Мордовии Дмитрий Поздняков.
«В Саранске реализуются меры по повышению безопасности дорожного движения. В городе установлено 33 проекционных пешеходных перехода, которые помогут водителям и пешеходам лучше видеть друг друга на дороге.
Зимой безопасность на дорогах становится особенно важной, поэтому все участники дорожного движения должны быть предельно внимательными и осторожными. Соблюдение правил дорожного движения и забота о безопасности друг друга — это наша общая задача!
Глава г.о. Саранск и главы муниципалитетов должны на личном контроле держать ход уборки дорог, чтобы избежать снежных накатов, обледенения дорожного покрытия и обеспечить безопасность всех участников дорожного движения».
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Артём Здунов на форуме «Событие» наградил самых ярких представителей молодого поколения республики и их наставников
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