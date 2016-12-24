В новогодние каникулы мошенники вытянули с жителей Мордовии 1 миллион 266 тысяч рублей

У аферистов не бывает выходных. В этом на своем горьком опыте убедились девять жителей республики, которые с 1 по 8 января обратились в органы внутренних дел с заявлениями о мошенничестве. Причиненный им ущерб составил 1 миллион 266 тысяч рублей.

По информации МВД по РМ, более всех от происков махинаторов пострадала 48-летняя жительница райцентра Теньгушево. Она попалась на избитую уловку с мнимой угрозой оформления на нее кредита со стороны злоумышленников. После телефонной беседы с жуликами она перечислила на указанные ей «безопасные счета» 600 тысяч рублей. Понятно, что после этого мошенники прервали всякую связь с жертвой.

Еще 200 тысяч рублей трое местных жителей лишились при покупке в интернете у фальшивых продавцов айфона, мебели и запасных частей для автомобиля.

Около 80 тысяч перечислили аферистам двое новоявленных работников под предлогом инвестирования и дополнительного заработка на платформе известного интернет-магазина. 150 тысяч рублей потеряла местная жительница после звонка лжесотрудника финансовой организации, который порекомендовал ей переустановить мобильное приложение банка.

В МВД по РМ отмечают, что в 2023 году жертвами злоумышленников стали более 1 тысячи 300 жителей республики, которые из мошеннических атак лишились свыше 208 миллионов рублей.