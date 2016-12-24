В Мордовии за четыре минувших дня зафиксировали только одно ДТП с пострадавшими людьми

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По информации Госавтоинспекции республики, 5, 6 и 8 января на территории Мордовии дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми не зарегистрировано. А в рождественский день 7 января благополучную картину подпортила дорожная авария в Зубово-Полянском районе республики.
Здесь в 07.37 на федеральной трассе М-5 «Урал» 38-летний водитель автомашины «JAC J7» при совершении обгона не учел дорожные и метеорологические условия и не справился с рулевым управлением. В результате произошло столкновение китайского седана с грузовой фурой «DAF».
В дорожной аварии больше всех досталось пассажирам легкового автомобиля - 32-летняя и 36-летний пострадавшие с различными травмами были госпитализированы в Зубово –Полянскую районную больницу. Водители трезвы.
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В Саранске прошел гала-концерт лауреатов и победителей Республиканского фестиваля народного творчества
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