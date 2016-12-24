Жители Мордовии могут посетить новый сайт кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина

Команда российских IT-специалистов разработала сайт кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина.

Здесь представлены дневник кампании, биография кандидата, размещена информация о доверенных лицах, контакты предвыборного штаба и адреса региональных штабов. Также на сайте доступны видеоматериалы

об основных моментах кампании.

Ознакомиться с сайтом можно здесь: putin2024.ru

Отдельно стоит отметить раздел о важных достижениях нашей страны за последние годы.