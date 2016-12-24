Жители Мордовии могут посетить новый сайт кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина

Пополнение автопарка
Артём Здунов вручил ключи от новых школьных автобусов и автомашин скорой помощи
Команда российских IT-специалистов разработала сайт кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина.
Здесь представлены дневник кампании, биография кандидата, размещена информация о доверенных лицах, контакты предвыборного штаба и адреса региональных штабов. Также на сайте доступны видеоматериалы
об основных моментах кампании.
Ознакомиться с сайтом можно здесь: putin2024.ru
Отдельно стоит отметить раздел о важных достижениях нашей страны за последние годы.
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Артём Здунов вручил ключи от новых школьных автобусов и автомашин скорой помощи
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