Жители Мордовии могут посетить новый сайт кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина

Репортер

Команда российских IT-специалистов разработала сайт кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина.

Здесь представлены дневник кампании, биография кандидата, размещена информация о доверенных лицах, контакты предвыборного штаба и адреса региональных штабов. Также на сайте доступны видеоматериалы
об основных моментах кампании.

Ознакомиться с сайтом можно здесь: putin2024.ru

Отдельно стоит отметить раздел о важных достижениях нашей страны за последние годы. 

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